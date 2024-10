Livro conta 'a trajetória do maior jornal de economia do País'

Melhor, mais importante e mais admirado jornal de economia do Brasil durante décadas, a Gazeta Mercantil pereceu por falhas administrativas tão graves quanto aquelas detectadas em outras empresas por seus analistas e repórteres. Com problemas financeiros crescentes, mas subestimados por seu controlador, o jornal se consumiu lentamente, enfraquecido pelo endividamento, pela receita declinante e pelo esboroamento de uma excepcional equipe de jornalistas. Ex-integrante dessa equipe, Célia de Gouvêa Franco narra de forma desapaixonada, em capítulos curtos e sem enfeites, a história dessa experiência jornalística, iniciada nos anos 1970 encerrada em 2009, quando o jornal parou de circular.

O título do livro é preciso, embora adjetivado: Gazeta Mercantil - A Trajetória do Maior Jornal de Economia do País. A narrativa começa em 1973, quando um boletim especializado em pequenas notícias financeiras e em registros de protestos, falências e concordatas, foi convertido num jornal destinado a cobrir mais amplamente o mundo das empresas e dos negócios. O dono do boletim era Herbert Levy, banqueiro, fazendeiro, empresário e político (deputado federal) ligado à UDN, um dos principais partidos conservadores do período anterior à ditadura militar.

Herbert Levy e seu sucessor, o filho Luiz Fernando, proporcionaram as condições financeiras para a conversão do velho boletim num jornal ambicioso e produzido por bons profissionais. Os dois, segundo jornalistas citados no livro, evitaram intervir na produção e na orientação da Gazeta, respeitando de forma constante o trabalho jornalístico. Ambos, no entanto, já tinham a intenção de modernizar e fortalecer o velho boletim e nisso coincidiram com a equipe mobilizada para o trabalho.