IBM tem receita no 3º trimestre abaixo da expectativa e prejuízo atinge US$ 330 milhões

A IBM apresentou prejuízo líquido de US$ 330 milhões no terceiro trimestre de 2024. Os lucros ajustados por ação ficaram em US$ 2,30, em comparação com a estimativa de consenso de Wall Street de US$ 2,22, de acordo com a FactSet.

A receita do trimestre foi de US$ 15 bilhões, um pouco abaixo das expectativas dos analistas de US$ 15,1 bilhões. A receita aumentou 1% em relação ao mesmo período do ano anterior, abaixo da meta de longo prazo da empresa de crescimento de um dígito médio.

Às 17h27 (de Brasília), as ações da IBM caíam 3,76% no after hours da Bolsa de Nova York.