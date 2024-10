Dados atuais não justificam um corte de 50 pb nos juros em dezembro, diz membro do BCE

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Áustria, Robert Holzmann disse, em entrevista para a CNBC nesta quarta-feira, 23, que os dados atuais da zona do euro não justificam um corte na taxa de juros de 50 pontos-base em dezembro, mas que um de 25 pontos-base pode ser considerado.

"Alguns dos meus colegas pressionarão para um corte agressivo em dezembro. No meu caso, direi que vou olhar os dados", mencionou Holzmann.

Para ele, um "pouso suave" na Europa está garantido.