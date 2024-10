Campos Neto diz que divisão do Copom em maio não foi política

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, assegurou nesta quarta-feira, 23, que não houve influência política no racha da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) em maio, quando diretores indicados pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, votaram por um corte maior dos juros.

"A divisão do Copom em maio não foi política", afirmou o banqueiro central durante evento com investidores organizado pelo UBS BB em paralelo às reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Washington.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Campos Neto reconheceu, no entanto, que o episódio ensinou que divisões podem causar prejuízos.