Entre os componentes do Dow Jones, a ação da McDonald's derreteu 5,12%, depois que órgãos reguladores abriram uma investigação sobre um surto de E. Coli em sanduíches da rede nos EUA.

Os papéis da Boeing (-1,76%) cederam após anúncio de prejuízo de US$ 6 bilhões no terceiro trimestre. Já a Coca-Cola (-2,07%), aparentemente, gerou desconforto com projeções financeiras, após lucro e vendas acima das expectativas. A AT&T teve lucro por ação de US$ 0,60 entre julho e setembro, acima da previsão de analistas, com as ações avançando 4,60%.

Os papéis da Apple caíram 2,16% depois que um importante analista informou que a gigante dos eletrônicos cortou os pedidos do iPhone 16.