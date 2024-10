BC do Canadá acelera alívio monetário e corta taxa de juros em 50 pontos-base, a 3,75% ao ano

São Paulo, 23/10/2024 - O Banco do Canadá reduziu a taxa básica de juros em 50 pontos-base, a 3,75% ao ano. A redução é a quarta consecutiva, mas é mais agressiva do que as anteriores.

Em comunicado, a instituição diz que continua sua "política de normalização do balanço" e que caso a economia continue evoluindo, são esperados mais cortes no futuro.

Em nota, o BC do Canadá diz que a decisão foi tomada levando em consideração o retorno da inflação canadense para perto da meta de 2%. "Decidimos reduzir a taxa em 50 pontos-base para apoiar o crescimento econômico e manter a inflação próxima do meio da faixa de 1% a 3%", descreveu.