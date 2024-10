Taxas de juros ficam de lado com indefinição nos Treasuries e espera de medidas fiscais

Os juros futuros fecharam a terça-feira com taxas perto da estabilidade, operando sob volatilidade no período da tarde, após o sinal de queda moderada prevalecer ao longo da manhã. O aumento da cautela coincidiu com a migração dos rendimentos dos Treasuries de queda para estabilidade, também na segunda etapa. Sem agenda ou noticiário relevantes, o mercado de juros não teve motivação para esticar o movimento de correção em baixa de ontem, dado o cenário fiscal preocupante, mas por outro lado, os prêmios são considerados muito esticados, o que desencoraja apostas numa deterioração adicional do cenário. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou em 12,69%, de 12,68% ontem mo ajuste, e a do DI para janeiro de 2027 ficou estável em 12,85%. O DI para janeiro de 2029 encerrou com taxa de 12,85%, de 12,89% ontem no ajuste. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Pela manhã, o alívio nos Treasuries e a arrecadação de setembro acima do esperado deram algum fôlego para o mercado continuar corrigindo excessos, mas no fim da primeira etapa houve maior volatilidade na curva americana, o que acabou contaminando os negócios por aqui. "O mercado hoje andou de lado, sem querer tomar direção firme, com os Treasuries no ramerrame, e apesar do mercado global forte de commodities", avaliou economista-chefe da Ativa Investimentos, Étore Sanchez.

Preços do petróleo e grãos estiveram em alta nesta terça-feira, mas a curva de juros resistiu ao contágio. "O ambiente global hoje foi mais inflacionário, mas esse DI para janeiro de 2026 em 12,69% já indica uma precificação de Selic compatível para combater a inflação", disse Sanchez, para quem a assimetria altista no mercado de juros se esgotou com as taxas longas perto de 13%. "Comprar nesses níveis é uma realidade insustentável, mas também com esse cenário fiscal ninguém vai querer se expor", completou. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou hoje a afirmar que todas as quedas sustentáveis de juros no Brasil estiveram relacionadas a choques fiscais positivos. Ele concedeu entrevista à rede americana CNBC. "É muito difícil imaginar uma situação em que, partindo de agora, nós somos capazes de ter juros muito menores do que hoje, a menos que nós sejamos capazes, de alguma forma, de produzir um choque positivo no lado fiscal", afirmou. De maneira geral, o investidor tem evitado a montagem de posições antes da definição da agenda de revisão de gastos e o que destas propostas será aprovado pelo presidente Lula. Em Washington, o ministro Fernando Haddad disse que ainda terá reuniões com outros ministros e com o presidente sobre o programa de corte de despesas. Questionado sobre as medidas, ele não quis antecipar detalhes.