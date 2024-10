Petrobras vai continuar sendo uma empresa de petróleo e gás, diz Tolmasquim

O diretor de Transição Energética da Petrobras, Mauricio Tolmasquim, afirmou que, mesmo com investimentos em transição energética, a petroleira continuará sendo uma companhia de petróleo e gás. "A Petrobras vai continuar sendo uma empresa de petróleo e gás, mas, ao mesmo tempo, ela quer avançar na transição energética, colocando no seu portfólio outros produtos, entre eles o elétron renovável. Que a energia elétrica produzida a partir de fontes renováveis, e a molécula renovável, seja o hidrogênio verde, seja o biocombustível e também o combustível sintético, como o metanol", disse a jornalistas depois de painel no evento do setor eólico Brazil WindPower, em São Paulo.

E completou: "A gente quer ter um equilíbrio, a parte do elétron e a parte da molécula."

Segundo o executivo, no que diz respeito à participação da companhia no mercado de geração de eletricidade renovável, a ideia é atuar por meio de parcerias com outras empresas.