Neoenergia tem lucro líquido de R$ 841 milhões no 3º trimestre

A Neoenergia registrou lucro líquido ajustado de R$ 908 milhões no terceiro trimestre deste ano, queda de 7% em relação ao mesmo período de 2023. Sem ajustes, o lucro totalizou R$ 841 milhões, diminuição de 46% na mesma base anual de comparação.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) somou R$ 2,485 bilhões ao final de setembro, diminuição de 5% ante o mesmo intervalo do ano passado.

Os resultados do trimestre foram impactados por reajustes tarifários negativos da parcela B das distribuidoras e pelo fim do contrato da usina Termopernambuco, no segundo trimestre deste ano. A termelétrica, contudo, teve a antecipação da operação comercial da autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a partir de outubro.