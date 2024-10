Ministério proíbe a venda de 12 marcas de azeite; entenda

Os lotes foram considerados impróprios para o consumo por não atenderem aos critérios estabelecidos pelo Regulamento Técnico do Azeite de Oliva e do Óleo de Bagaço de Oliva

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) proibiu a venda de lotes de 12 marcas de azeite de oliva considerados impróprios para o consumo, por não atenderem aos critérios de identidade e qualidade estabelecidos pelo Regulamento Técnico do Azeite de Oliva e do Óleo de Bagaço de Oliva.

A medida faz parte de uma série de ações que visam o combate de fraudes no mercado do óleo vegetal. Confira quais são as marcas e lotes proibidos: