México: novo governo anuncia plano agrícola para impulsionar produção de feijão e milho

O novo governo do México anunciou nesta terça-feira, 21, um plano agrícola que pode fazer com que a produção e distribuição de alimentos do país se pareçam muito mais com as da década de 1980, quando as refeições mexicanas eram dominadas por tortilhas, feijões, café instantâneo e chocolate quente barato.

Quatro décadas atrás, os ingredientes para essas refeições eram, no geral, comprados em lojas do governo que estocavam alguns produtos básicos.

A presidente Claudia Sheinbaum prometeu reavivar os armazéns governamentais, muitas vezes decadentes e limitados, e continuar os esforços para alcançar a "soberania alimentar".