Haddad desembarca em Washington para reuniões anuais e G20 Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já está em Washington DC, nos Estados Unidos, onde participa das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial e do último encontro dos ministros de finanças no G20, presidido pelo Brasil neste ano. Ele desembarcou na capital americana por volta das 6h30 de Brasília desta terça-feira, 22 (5h30 no horário local).

Há previsão de que Haddad se reúna com representantes da Fitch Ratings no fim do dia. O encontro acontece cerca de um mês após o ministro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terem tido reuniões com as principais agências de classificação de risco do mundo, em Nova York, enquanto o País tenta reaver o grau de investimento. Desde então, a Moodys melhorou a nota do Brasil, o que surpreendeu o mercado diante da cobrança por ações fiscais no lado das despesas.

Também estava previsto no cronograma prévio uma reunião de Haddad com o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, em seu primeiro dia em DC. A agenda oficial de Haddad será atualizada ao longo desta terça-feira, informou a sua assessoria.