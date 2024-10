FMI diz que riscos adversos para a economia global ganham mais destaque desde julho de 2024

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alerta que os riscos adversos para a economia global têm ganhado mais destaque desde julho deste ano. De acordo com o órgão, um risco advém da possibilidade de o aperto da política monetária afetar mais do que o esperado a atividade

Para o FMI, um risco é o de haver um inesperado e defasado fortalecimento da transmissão de aumentos anteriores de taxas de juros, o que poderia levar a uma desaceleração mais rápida do que a prevista do crescimento e aumento do desemprego no curto prazo.

A contração mais acentuada do que a esperada do setor imobiliário na China e um maior estresse sobre a dívida soberana em economias emergentes são outros riscos que pairam sobre a perspectiva econômica.