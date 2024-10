Com recorde de passageiros em setembro, 2024 pode ser o melhor ano da aviação no Brasil

A aviação comercial no Brasil transportou quase 10 milhões de passageiros em setembro, colocando o mês como o melhor setembro da história em termos de movimentação. Com a perspectiva do setor de que os patamares devem ser mantidos para este e os próximos dois meses, o País pode registrar a maior movimentação de passageiros da história.

Conforme os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), no transporte doméstico foram alcançados 7,9 milhões de passageiros em setembro deste ano, um aumento de 4% em relação a 2023, volume também maior que os 7,8 milhões em setembro de 2019, antes da pandemia de covid-19.

Também em setembro deste ano, o mercado internacional no País transportou 2 milhões de passageiros, 11% a mais que os 1,8 milhão em setembro de 2023, também sendo superior aos 1,9 milhão em setembro de 2019.