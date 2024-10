Alckmin volta a atribuir desindustrialização ao fato de Brasil ter ficado caro para produção

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, voltou a atribuir nesta terça-feira, 22, o processo de desindustrialização no Brasil e no mundo ao fato de os países terem se tornado caros para a produção fabril. O Brasil nos últimos 40 anos, segundo o vice-presidente, sofreu um processo de desindustrialização, severo e precoce.

"O que concluímos é que os povos perderam parte de sua indústria porque ficaram caros", disse Alckmin, emendando que hoje a tática é produzir bem e barato, o que levou parte da indústria do mundo para os países asiáticos, onde se produz bem e barato.

De acordo com o vice-presidente e ministro, a globalização continua mais avançada, mas o País não pode parar de fabricar produtos essenciais e deu como exemplo os medicamentos. Alckmin citou o aumento do protecionismo mundo e lembrou que os Estados Unidos estão apertando o protecionismo e elevando em até 100% os impostos para as importações. Isso faz com que se faça necessário o investimento em desenvolvimento e inovação do parque industrial brasileiro e redução da burocracia.