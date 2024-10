Kashkari: Se déficit fiscal dos EUA aumentar, pode significar margem de juros mais elevada

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Minneapolis, Neel Kashkari, comentou nesta segunda-feira, 21, que o aumento no déficit fiscal dos EUA pode levar a margem de juros mais elevada no país. "Precisamos responder a mudanças na política fiscal para impedir que a economia fique superaquecida ou que enfraqueça rápido demais", pontuou, em evento da Câmara de Comércio de Chippewa Falls.

Kashkari - que não vota nas decisões monetárias deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) - reiterou ainda a postura dependente de dados do BC americano. "Não é sobre as eleições presidenciais", afirmou, ao ser questionado. "É sobre as perspectivas para economia, inflação e mercado de trabalho", acrescentou, citando como exemplo impactos de possíveis mudanças em políticas de imigração sobre dinâmicas de emprego nos EUA.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O dirigente evitou comentar sobre propostas políticas voltadas para o setor de criptomoedas, mas reforçou sua opinião de que "ainda não há evidências sobre a necessidade" de criar uma moeda digital nos EUA.