Inflação no Brasil tem convergido, mas desancoragem segue, afirma Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira, 21, que a inflação do Brasil tem seguido um processo de convergência, mas citou preocupações com a desancoragem das expectativas e de métricas como as inflações implícitas no mercado. Ele reforçou que a autarquia vai perseguir a meta de inflação.

"Porque vimos essa grande desancoragem, porque vimos muitas das coisas já mencionadas aqui, o Banco Central decidiu que era hora de começar o ciclo de aperto", disse Campos Neto, em um evento da 20-20 Investment Association, em São Paulo. "Nós achamos que é muito importante fazer a inflação convergir, é o nosso trabalho."

Ele repetiu que o crescimento da economia brasileira tem surpreendido e que parte desses bons resultados parecem refletir a expansão fiscal. Em contrapartida, os repetidos resultados positivos do mercado de trabalho também indicam alguma mudança mais estrutural, possivelmente refletindo as reformas aprovadas nos últimos anos, afirmou.