Ibovespa inicia semana em baixa de 0,11%, a 130,3 mil pontos

O Ibovespa iniciou a semana em margem de variação estreita, de menos de mil pontos entre a mínima (130.156,63) e a máxima (131.123,53) da sessão, em que saiu de abertura aos 130.499,15 pontos. Ao fim, o índice mostrava leve baixa de 0,11%, aos 130.361,56 pontos, em dia de dólar a R$ 5,6904 (-0,15%) no fechamento, tendo chegado na máxima a R$ 5,7351 e operado em boa parte da sessão a R$ 5,70. A curva de juros teve ajuste discreto nesta abertura de semana, mas tanto a curva do DI como o câmbio permanecem pouco favoráveis a maior apetite por ações na B3. Nos Estados Unidos, a tarde foi de forte avanço para os rendimentos dos Treasuries - com os dos vencimentos de 10 e 30 anos nos maiores níveis desde julho - e de sinal predominantemente negativo para os principais índices de ações em Nova York. Ao fim, mostravam variação entre -0,80% (Dow Jones) e +0,27% (Nasdaq). Assim, o giro financeiro permaneceu acomodado nesta segunda-feira na B3, a R$ 18,3 bilhões, após o vencimento de opções sobre o Ibovespa na última quarta-feira e sobre ações, na sexta, 18. Entre os papéis de maior peso no índice, a direção desta segunda-feira foi determinada por Petrobras (ON -1,83%, PN -1,57%), na contramão dos preços do petróleo na sessão, e pelos grandes bancos, em especial Itaú (PN -0,51%). Na ponta ganhadora do Ibovespa, destaque para Embraer (+4,17%), Vamos (+4,13%) e Magazine Luiza (+2,87%), com Hapvida (-2,93%) e Natura (-1,68%), além de Petrobras, na fila oposta. Vale ON cedeu 0,36%.

"Dia sem muitas notícias, que deixou dólar e DI um pouco mais de lado, o que se reflete também na Bolsa. Início da temporada de resultados de empresas domésticas ocorre nesta semana, com balanços como os de Vale e Suzano", diz Rodrigo Alvarenga, sócio da One Investimentos. "No cenário externo, a proximidade das eleições nos Estados Unidos, no começo de novembro, deve trazer um pouco mais de volatilidade", acrescenta Alvarenga, destacando a incerteza sobre quem sairá vitorioso na disputa entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump. "A expectativa por cortes moderados na taxa de juros pelo Federal Reserve e a proximidade das eleições presidenciais nos Estados Unidos têm impulsionado Treasuries e fortalecido o dólar em relação a outras moedas", destaca Marcelo Boragini, sócio e especialista em renda variável da Davos Investimentos. Outro ponto focal tem sido a atividade na China. "Os dados mais recentes sobre a economia chinesa vieram melhores do que se esperava, o que favorece emergentes como o Brasil", diz Helena Veronese, economista-chefe da B.Side Investimentos.

"Mas o mercado ainda espera por novas medidas de estímulo ao setor imobiliário, ao crédito e ao consumo na China. Há incerteza ainda sobre o espaço fiscal que o governo de lá tem para esse tipo de medida. E para o mercado reagir mais precisará de medidas concretas, como ocorreu no começo do mês", acrescenta a economista da B.Side, referindo-se à percepção atual sobre a economia chinesa como uma espécie de "meio do caminho" em relação à expectativa do mercado. No plano doméstico, a recente pressão observada no câmbio começa a produzir efeito nas expectativas de inflação, conforme mostra o boletim Focus desta semana, diz Camila Abdelmalack, economista-chefe da Veedha Investimentos. "Diante da dinâmica do risco fiscal e da percepção sobre as contas públicas no Brasil, o câmbio deve seguir pressionado, com transmissão disso para os preços do atacado e, por fim, ao consumidor", acrescenta a economista da Veedha, destacando leituras mais fortes observadas nos IGPs, em especial na importante componente de atacado, o IPA, em alta tanto em produtos industriais como nos agropecuários.