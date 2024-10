Focus: projeção de alta do PIB de 2024 sobe pela segunda semana seguida, de 3,01% para 3,05%

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2024 oscilou para cima pela segunda semana seguida, de 3,01% para 3,05%. Um mês antes, ela era de 3,00%. Considerando apenas as 64 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa passou de 3,07% para 3,04%.

A estimativa intermediária para 2025 se manteve em 1,93%, estável há duas semanas, apesar da expectativa de um ciclo maior de aumento de juros - que, tudo mais constante, deveria ter impacto na atividade. Um mês antes, a projeção era de 1,90%. Considerando apenas as 62 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana passou de 1,94% no Focus anterior para 1,93% agora.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os economistas do mercado não alteraram as projeções de crescimento da economia em 2026 e 2027. Ambas permaneceram em 2,0%, como já estão há 63 e 65 semanas, respectivamente.