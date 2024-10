Fitch Ratings: BCE deve acelerar cortes, mas tamanho do ciclo será o mesmo

A Fitch Ratings espera que o Banco Central Europeu (BCE) acelere o ritmo de cortes nas taxas de juros, promovendo nova redução de 0,25 ponto porcentual em dezembro e mais quatro cortes da mesma magnitude durante o ano que vem, nas reuniões de março, junho, setembro e dezembro. Mas ainda esperam uma taxa terminal de 2% em 2025.

"Esperamos um corte adicional na reunião de dezembro e cortes trimestrais ao longo de 2025. No entanto, as taxas permanecerão em território restritivo durante a maior parte do ano que vem, refletindo a inflação ainda alta de salários e serviços", afirmam, após a inflação recuar mais do que o previsto em setembro. "Embora o desemprego ainda não tenha aumentado, os mercados de trabalho estão esfriando e as pressões salariais estão diminuindo."

A equipe diz ainda que o aperto monetário recente segue afetando a economia e que o BCE parece preocupado que o crescimento econômico da zona do euro fique abaixo de suas previsões de setembro, colocando mais pressão negativa sobre a inflação quando ela já está próxima da meta.