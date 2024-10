Dólar inverte sinal perto do fechamento e cai por movimento de ajuste

Depois de ter passado a maior parte do pregão com viés de alta, o dólar à vista passou a ceder e registrou nova mínima intradia a R$ 5,6879 minutos antes do fechamento, devido a um movimento de ajuste técnico.

Ainda assim, a demanda pela divisa americana subiu nesta segunda-feira, 21, entre divisas fortes e a maior parte dos emergentes, com o mercado trabalhando com a possibilidade de um retorno do ex-presidente Donald Trump ao comando dos Estados Unidos e de que o Federal Reserve (Fed) corte o juros a "nível moderado", além de incertezas sobre o crescimento da China. Aqui, a preocupação com as contas públicas do País também segue no radar, bem como uma deterioração das expectativas de inflação.

O dólar à vista fechou em queda de 0,15%, a R$ 5,6904. Às 17h21, o contrato para novembro caía 0,04%, a R$ 5,7040. Já o DXY, que mede o dólar ante uma cesta de rivais fortes, subiu 0,47% (103,982 pontos), após superar 104 pontos pela primeira vez desde agosto na máxima do dia.