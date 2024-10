Bolsas da Europa fecham em queda, com cautela de investidores à espera de balanços

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta segunda-feira, 21, após acumularem ganhos por duas semanas consecutivas, enquanto investidores demonstram cautela à espera de balanços de empresas europeias. O mercado também mantém no radar as falas de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) sobre mais cortes de juros nas próximas reuniões, além do orçamento do Reino Unido na próxima semana.

O FTSE 100, de Londres, caiu 0,48%, aos 8.318,24 pontos, na mínima intraday. O CAC 40, de Paris, perdeu 1,01%, encerrando em 7.536,23,05 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, cedeu 1,02%, aos 19.456,38 pontos.

De acordo com o ING, os investidores da zona do euro estão cautelosos no início desta semana enquanto esperam a divulgação do orçamento do Reino Unido, que será divulgado no dia 30 de outubro, e também de olho nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, que acontecem dia 5 de novembro.