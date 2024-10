Shell reporta vazamento em oleoduto em Cingapura, mas diz que situação foi controlada

A Shell reportou um vazamento de óleo num duto da companhia em Cingapura, mas disse que conseguiu interromper o derramamento aproximadamente 10 horas depois de ele ter começado.

"Podemos confirmar que houve um vazamento de óleo de um duto, que ocorreu aproximadamente às 5h30 de 20 de outubro", no horário local, disse a empresa num comunicado. O duto fica no parque petroquímico da Shell em Pulau Bukom. "Desde o final da manhã, manchas de óleo foram detectadas nas águas do canal entre Bukom e as ilhas Kechil. O vazamento foi interrompido por volta das 15h", acrescentou.

A petrolífera disse que ativou equipes de resposta a emergências para gerenciar a situação, e que não houve feridos no incidente.