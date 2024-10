Na China, principais bancos comerciais cortam taxas de depósito, com lucros sob pressão

Os principais bancos comerciais da China cortaram suas taxas de depósito pela segunda vez neste ano. O Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) e o China Construction Bank Corp (CBC), além de outras grandes instituições, cortaram nesta sexta-feira (18) os juros oferecidos em depósitos a prazo de um, dois, três e cinco anos em 25 pontos-base.

A medida pode ajudar a aliviar a pressão sobre os lucros dos bancos depois que as autoridades reduziram as taxas de hipotecas e empréstimos como parte dos esforços para impulsionar a economia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As ações do ICBC caíram 0,5% no pregão da manhã, enquanto as ações do CBC recuaram 0,85%.