Juros: mercado reforça postura defensiva com seara fiscal e taxas avançam

Os juros futuros terminaram a semana pressionados para cima, com as taxas de médio e longo prazos bem próximas dos 13%, mais uma vez afetadas pelo temor fiscal, que também foi a tônica da semana. O noticiário não chegou hoje a trazer fatores de impacto direto, mas a cada dia sem sinal positivo sobre corte de gastos as taxas sobem por inércia. O presidente Lula teve agenda pública, mas não se manifestou a respeito da agenda de revisão de despesas, o que tem gerado apreensão no mercado. Com as contas públicas subindo no telhado e as incertezas do ambiente externo, as taxas acumularam alta na semana.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou em 12,70%, de 12,69% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2027 subiu a 12,90%, de 12,85%. A taxa do DI para janeiro de 2029 marcava 12,91%, de 12,90%, com máxima a 12,99%.

Nas cinco sessões da semana, houve queda de taxas apenas na segunda-feira, com o mercado computando na sequência uma série de notícias negativas da seara fiscal. A de que o governo pretende lançar um pacote de contenção de gastos após as eleições trouxe algum alívio na segunda, mas foi engolido depois pela leitura negativa dos projetos que pretendem excluir estatais do Orçamento e pelo fundo de aviação de R$ 4 bilhões anunciado para socorro a empresas aéreas.