Incertezas sobre a economia do Japão e preços altos permanecem, diz Ueda, do BoJ

O presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, afirmou nesta sexta-feira (18) que incertezas relacionadas à economia do país, assim como os preços altos, permanecem. Segundo o dirigente, movimentos da moeda tendem a ter um impacto maior nos preços do que no passado. "É preciso observar cuidadosamente o impacto da moeda e outros movimentos do mercado no Japão", afirmou. Para Ueda, ainda não está claro quais são as perspectivas para a economia dos Estados Unidos e de outros países. Ainda assim, afirmou que o sistema financeiro geral do Japão permanece estável. Seu discurso foi lido pelo vice-presidente do BoJ, Shinichi Uchida.