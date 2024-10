Bradesco lança com Cielo função que permite transformar celular em maquininha de cartão

O Bradesco passará a permitir que os clientes pessoas jurídicas transformem seus celulares em maquininhas para receber pagamentos com cartão de crédito e débito. O Tap Bradesco é uma parceria entre o banco e a Cielo, credenciadora que o conglomerado controla junto com o Banco do Brasil, e permitirá a aceitação de pagamentos feitos com cartões que tenham a tecnologia NFC (aproximação).

O produto está disponível no aplicativo Net Empresa, e segundo o Bradesco, dá ainda mais segurança às transações. Os custos, segundo o banco, serão competitivos, com taxas reduzidas em casos de antecipação automática de recebíveis. Até dezembro, haverá isenção de taxa nas operações com Pix.

"Nosso objetivo é oferecer uma solução com foco na eficiência e na simplicidade, permitindo que nossos clientes do segmento PJ possam realizar suas transações comerciais de forma rápida, segura, com custos competitivos, sem necessidade de maquininha e contando com a solidez do Bradesco", diz em nota o diretor do Bradesco Empresas e Negócios, Carlos Leibowicz.