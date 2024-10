QuintoAndar/Datafolha: 65% dos brasileiros deixaram de negociar imóvel pelo preço, diz estudo

Dois em cada três brasileiros (65%) já deixaram de fechar um contrato de imóvel com medo de ser um mau negócio por causa do preço, segundo o levantamento "A precificação de imóveis no Brasil", feito pelo Grupo QuintoAndar, em parceria com o Datafolha. A pesquisa foi obtida em primeira mão pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

"As pessoas querem poder comparar o preço de imóvel no mesmo prédio, querem ter acesso a fotos para poder tomar a melhor decisão, para entender antes como o estado de conservação do imóvel impacta o preço", afirma o gerente de dados do Grupo QuintoAndar, Thiago Reis.

Foram entrevistados 2.005 brasileiros com 18 anos ou mais, entre os dias 27 de agosto e 12 de setembro, em todas as cinco regiões do País. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.