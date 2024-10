Não há dúvidas de que zona do euro está com política monetária restritiva, diz Lagarde, do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde afirmou que a política monetária na zona do euro está "indubitavelmente" restritiva. Durante coletiva de imprensa para tratar sobre a decisão monetária da instituição nesta quinta-feira, ela também mencionou que as condições de financiamento também estão restritivas.

A dirigente reforçou que a decisão de corte de 25 pontos-base foi unânime e necessária, e que o processo de desinflação está "em um bom caminho".

"Os próximos três meses não caminharão de maneira linear para meta de inflação de 2%", alertou a presidente do BCE.