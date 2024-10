Mercados de trabalho dos EUA e na área do euro esfriam de forma ordenada, diz Georgieva, do FMI

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou que a grande onda e inflação global na esteira da covid-19 está recuando. "A combinação de ações de política monetária, flexibilização de restrições da cadeia de suprimentos e a moderação de preços de alimentos e energia está nos guiando de volta na direção da estabilidade de preços", disse ela, em discurso que antecede as reuniões anuais do FMI, na próxima semana.

Georgieva destacou que a inflação global se reduz sem levar a economia global à recessão e perdas de empregos em larga escala, como se temia.

"Tanto os mercados de trabalho dos Estados Unidos quanto da área do euro, para citar dois exemplos, estão esfriando de forma ordenada", afirmou a diretora-gerente do FMI.