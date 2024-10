Índice de confiança das construtoras nos EUA sobe a 43 em outubro

O índice de confiança das construtoras dos Estados Unidos, medido pela Associação Nacional de Construtoras (NAHB, na sigla em inglês), avançou a 43 em outubro, ante 41 em setembro, e superou as projeções de analistas consultados pela FactSet, de 42. Esta é a segunda alta mensal consecutiva.

O relatório mostra que, com a inflação diminuindo gradualmente e os construtores prevendo que as taxas de hipotecas irão moderar nos próximos meses, o mercado está se sentindo mais otimista sobre as condições do setor em 2025.

Todos os três índices Índice de Mercado Imobiliário (HMI) subiram em outubro. O índice que mapeia as condições atuais de vendas subiu dois pontos para 47; o componente que mede as expectativas de vendas nos próximos seis meses aumentou quatro pontos para 57; e o indicador que mapeia o tráfego de compradores em potencial registrou um ganho de dois pontos para 29.