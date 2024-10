Ibovespa interrompe série positiva e cai 0,73%, aos 130,7 mil pontos

Em sessão sem catalisadores para estender a série positiva, o Ibovespa operou na contramão de Nova York e fechou em baixa de 0,73%, aos 130.793,41 pontos, após três ganhos seguidos. Nesta quinta-feira, 17, saiu de máxima na abertura aos 131.715,84 pontos e, no pior momento, operou abaixo dos 130 mil, a 129.901,94. Enfraquecido após o vencimento, na quarta-feira, de opções sobre o índice, o giro caiu a R$ 17,8 bilhões. Na semana, o Ibovespa ainda sobe 0,62%, com perda no mês a 0,78% - no ano, cede 2,53%.

Entre as ações de maior peso e liquidez, poucos nomes conseguiram se descolar do sinal do Ibovespa nesta quinta-feira, como Itaú (PN +0,20%) e Bradesco (ON +0,45%, PN +0,66%). Vale ON, a principal ação do Ibovespa, cedeu 2,53%, após ganho de 1,91% na sessão anterior. A ação da mineradora foi impactada pela forte correção nos preços da commodity, em queda de 6% em Dalian, na China, e de mais de 4% em Cingapura, ante a frustração do mercado em relação à falta de medidas de estímulo adicionais na economia chinesa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Analistas da ANZ Research observam que a queda nos preços do minério de ferro está ligada à coletiva de imprensa do Ministério da Habitação da China, reporta a jornalista Beatriz Capirazi, do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Na coletiva, o ministério focou medidas para impulsionar o setor imobiliário, mas não anunciou valores específicos para estímulo fiscal, o que desapontou investidores.