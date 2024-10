Haddad irá a eventos de FMI e trilha financeira do G20; agenda tem reunião com Fitch

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viajará a Washington D.C. (EUA) na próxima semana para participar das 'Annual Meetings' do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial e também do último encontro ministerial da trilha financeira do G20, que é presidida por Haddad neste ano. No contexto de despedida do posto, a Fazenda espera que a agenda internacional seja marcada por avanços importantes na temática dos bancos multilaterais, além de prever um anúncio na área de financiamento climático. A programação ainda tem uma reunião com a Fitch Ratings.

A reforma dos organismos financeiros multilaterais é um dos temas que norteia a presidência brasileira no G20. O tópico será tratado no discurso de Haddad que abre o jantar oficial do grupo das vinte maiores economias do globo, previsto para quarta-feira, 23, às 18h30.

A programação em Washington, contudo, começa um dia antes, na terça-feira, 22, às 15h, quando o ministro tem uma reunião bilateral com o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga. Logo em seguida, às 17h, acontecerá o encontro com a Fitch, dando continuidade a reuniões com agências de classificação de risco que já aconteceram durante a recente viagem de Haddad a Nova York.