Confiança do consumidor recua 7,1% em setembro, aponta FecomercioSP

A confiança dos paulistanos recuou 7,1% em setembro - de 132,6 para 123,2 pontos -, na comparação com igual mês de 2023, segundo o Índice de Confiança dos Consumidores (ICC), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Na margem, o ICC também apresentou retração de 3,2%.

Nas variáveis que compõem o indicador, o Índice de Expectativa do Consumidor (IEC) recuou 12,6%, no interanual, e 4,4%, em relação ao mês anterior. Enquanto o Índice de Condições Econômicas Atuais (ICEA) cresceu 3,5% no interanual, mas retraiu 1% em comparação ao mês anterior.

De acordo com a federação, um conjunto de fatores explica o resultado. "O principal é a incerteza quanto ao ambiente econômico do País, que afeta diretamente as expectativas das famílias sobre as condições econômicas futuras", destaca.