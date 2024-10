China/Habitação: escala de empréstimos para incorporadoras será elevada até o fim do ano

O ministro da Habitação e Desenvolvimento Urbano e Rural da China, Ni Hong, disse em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 17, em Pequim, que o governo do país aumentará a escala de empréstimos para incorporadoras qualificadas até o fim de 2024. A medida faz parte de uma série de iniciativas com o intuito de dar apoio ao setor imobiliário, que passa por dificuldades, e estimular o crescimento econômico do país. Segundo Ni, as medidas anunciadas recentemente já levaram a um aquecimento do setor.

Os empréstimos aprovados para projetos imobiliários chegam a 2,23 trilhões de yuans (US$ 313 bilhões) neste ano, de acordo com o vice-chefe da Administração Nacional de Supervisão Financeira, Xiao Yuanqi, que também participou da entrevista coletiva. A expectativa é de que esse número praticamente dobre até o fim do ano, para 4 trilhões de yuans (US$ 561 bilhões).

O ministro da Habitação disse ainda que 1,7 milhão de unidades imobiliárias precisam ser reconstruídas nas principais cidades chinesas. Há planos para a reconstrução de 1 milhão de unidades, o que pode incluir o financiamento de reformas e de reassentamentos de imóveis em favelas, segundo Ni. Até o mês passado, a China construiu 1,48 milhão de unidades habitacionais populares.