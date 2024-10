Chile: Banco Central corta taxas de juros em 25 pontos-base, a 5,25%

Em nota, a autoridade monetária destacou que pode dar continuidade ao alívio. "O conselho estima que, se os pressupostos do cenário central do relatório de política monetária de setembro se materializarem, a taxa básica de juros verá novas reduções para atingir o seu nível neutro". O ritmo de alívio considerará a evolução do cenário macroeconômico e suas implicações para a trajetória da inflação, afirmou o BC.

O conselho reafirmou o compromisso de conduzir a política monetária com flexibilidade para que a inflação projetada fique em 3% no horizonte de um ano.

O BC notou que a inflação anual medida pelo índice de preços ao consumidor desacelerou para 4,0% em setembro, ligeiramente abaixo do previsto no último relatório de política monetária, devido aos componentes voláteis, especialmente alimentos.