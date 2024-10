Parque aquático do Ceará lança montanha-russa mais alta do mundo

Com um fabricante do Canadá, que possui fábricas em outros países, são necessários mais de 20 contêineres para trazer todo o material do Surreal. As peças podem vir até das Filipinas e da Turquia.

O custo para transportar um equipamento como este é de R$ 30 milhões. Os dados são do CEO do Beach Park, Murilo Pascoal.

A estética do toboágua é inspirada no mundo do surfe, com estampas, design colorido. Mas vale lembrar que já no início da atração tem uma descida de sete metros.