Morgan Stanley supera expectativas de lucro e receita no 3º trimestre

O Morgan Stanley teve lucro líquido de US$ 3,2 bilhões no terceiro trimestre de 2024, maior do que o ganho de US$ 2,4 bilhões registrado no mesmo período no ano passado, revela balanço divulgado nesta quarta-feira, 16. O lucro por ação do banco americano no período foi de US$ 1,88, acima de US$ 1,38 do ano anterior e da expectativa de analistas da FactSet, que esperavam US$ 1,59.

A receita foi de US$ 15,4 bilhões, que também representa uma expansão em comparação ao mesmo trimestre do ano passado, quando totalizou US$ 13,3 bilhões. O número também superou o consenso da FactSet, de US$ 14,35 bilhões. A receita do banco de investimento do Morgan aumentou 56%, para US$ 1,5 bilhão.

Já a provisões para empréstimos inadimplentes caiu para US$ 79 milhões, ante US$ 134 milhões um ano antes, graças a um menor volume de provisões para o setor imobiliário comercial.