Lula está aberto ao diálogo e a ouvir os bancos, afirma presidente da Febraban

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, disse que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, autorizou nesta quarta-feira, 16, a criação de fóruns no âmbito do Conselhão para debater as causas dos juros elevados no Brasil. Sidney e os presidentes dos maiores bancos privados do País se reuniram nesta quarta com Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"Foi uma conversa bastante proveitosa, cordial, o presidente estava muito aberto ao diálogo, nos assegurou que não há assunto que não possa tratar conosco", disse Sidney, em uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto, após a reunião, com participação de Haddad e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Segundo o presidente da Febraban, esse encontro foi pedido há cerca de dois meses, para debater conjuntura.