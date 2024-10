Ibovespa resiste ao câmbio e DI, e sobe 0,54%, aos 131,7 mil pontos

O Ibovespa ensaiou retomar os 132 mil pontos nos melhores momentos da tarde desta quarta-feira, 16, parecendo então a caminho do maior nível de fechamento em duas semanas, mas mostrou avanço menor com a virada no câmbio e também na curva de juros doméstica, do meio para o fim da etapa vespertina.

Na noite da terça, a Vale divulgou relatório que trouxe a informação de que a produção de minério de ferro do terceiro trimestre foi a maior desde o quarto trimestre de 2018. A companhia entregou 90,971 milhões de toneladas (Mt), um aumento de 5,5% em relação ao mesmo período de 2023 e de 12,9% sobre o segundo trimestre, reporta do Rio a jornalista Juliana Garçon, do Broadcast , sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Nesta quarta-feira, o Ibovespa oscilou entre mínima de 130.780,18 e máxima de 132.232,66 pontos, saindo de abertura aos 131.044,57 pontos. Em dia de vencimento de opções sobre o índice, a ponta compradora se impôs à vendedora, trazendo o Ibovespa um pouco mais para cima a despeito da falta de contribuição do câmbio na sessão - em alta de 0,14%, a R$ 5,6651 - e da curva do DI, que se firmou em alta. Dessa forma, os ganhos do dia na B3 foram assegurados em boa medida pelo avanço de Vale (ON +1,91%), a ação de maior peso no Ibovespa, e pelo desempenho de uma parcela dos grandes bancos, à exceção de Itaú (PN -0,60%) e Bradesco PN (-0,33%).

"Nas bolsas, houve um dia mais positivo em Nova York - o que ajudou a B3, que tem convivido com a volatilidade nos DIs", diz Diego Faust, operador de renda variável da Manchester Investimentos, destacando a reversão, na terça, entre a ponta curta e a longa da curva de juros, com vencimentos mais curtos, como os de 2026, 2027 e 2028, pagando então mais do que prazos como o de 2031. "Hoje veio uma certa reversão desse movimento, com os vencimentos de curto prazo subindo menos. Mas ainda há volatilidade", acrescenta. Faust chama atenção também para a variação do câmbio, com o dólar mudando de direção entre o que se viu pela manhã e à tarde.

O dólar e a curva de juros futuros têm oscilado, em especial, pelas expectativas em torno da condução fiscal por parte do governo, e alguns sinais recentes têm apontado em direção a uma maior "austeridade", observa Idean Alves, sócio da Aware Investments, referindo-se à possibilidade de o governo vir a confirmar em breve um pacote de cortes de gastos - "medida que pode ajudar a sustentar o arcabouço fiscal, segundo o ministro Fernando Haddad Fazenda", acrescenta o especialista.

Tal percepção, contudo, mostrou algum sinal de enfraquecimento ao longo da

tarde. Mais cedo, Haddad havia negado que as estatais sairiam do arcabouço - e reiterou então que o mecanismo terá vida longa. Mas as palavras do ministro têm sido ouvidas com alguma pitada de sal pelo mercado, à espera do fato: cortes e ajustes concretos, o que passa por deliberação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta quarta, reporta o jornalista Matheus Piovesana, do Broadcast, em reunião de Lula e Haddad com dirigentes dos maiores bancos e da Febraban, a percepção de participantes do encontro foi a de que Lula dará ganho de causa a Haddad nos temas fiscais - o que agrada ao mercado.