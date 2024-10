Equipe econômica vai submeter vale-gás a Lula após viagem à Rússia, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 16, que a equipe econômica está redesenhando o modelo do vale-gás e deve apresentar um projeto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a viagem do mandatário à Rússia, onde ocorrerá a cúpula dos Brics.

"Nós estamos redesenhando o programa e vamos submeter ao presidente oportunamente. Eu disse que isso ia ser feito, isso está sendo feito e nós temos uma agenda com ele na volta da viagem", afirmou Haddad, em entrevista coletiva após reunião com Lula e presidentes de bancos, em Brasília.

Segundo o ministro, a retomada da agenda do Congresso após as eleições municipais criará uma janela de dois meses para que o governo possa "aprovar temas importantes" para fechar o ciclo de debates sobre o arcabouço fiscal, especialmente em relação à sua dinâmica futura. Falando sobre a reunião, ele disse que todos reconhecem que os resultados da economia brasileira "são animadores", mas é necessário seguir com a agenda do governo.