Dólar sobe com cenário externo adverso e no aguardo de medidas sobre fiscal

Após um pregão volátil, o dólar fechou em leve alta ante o real, decorrente de um cenário externo mais adverso para moedas emergentes e enquanto o mercado cobra medidas concretas por parte do governo sobre o cenário fiscal. A possibilidade de que o ex-presidente Donald Trump volte à Casa Branca com maior protecionismo e a incerteza sobre a taxa terminal de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pesaram, com o peso mexicano tendo a pior performance entre divisas emergentes e exportadoras de commodities. No cenário interno, falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reiterando compromisso com o arcabouço fiscal trouxeram alívio, mas apenas pontual, na sessão.

A possibilidade de que o Fed diminua o ritmo de corte na taxa de juros bem como propostas mais protecionistas de Trump tendem a diminuir a atratividade de divisas emergentes, como é o caso do real.

Estes dois fatores levaram a Western Asset a elevar sua projeção de câmbio para o final deste ano de R$ 5,40 com viés de alta para R$ 5,50, com manutenção do viés de alta. "Nesse balanço de risco, acreditamos que o real deve se depreciar mais do que o esperado anteriormente. Mas ainda vemos uma acomodação no patamar abaixo do que se prevalece hoje", diz Adauto Lima, economista-chefe da Western Asset.

Na parte da tarde, falas de Haddad negando que as empresas estatais sairão do arcabouço fiscal e que o marco terá "vida longa" chegaram a contribuir para que o real testasse leve alta, mas o movimento não se manteve. Para Matheus Massote, especialista de câmbio da One Investimentos, a fala de Haddad ajudou em termos de expectativas, de que o governo irá cumprir com o arcabouço, mas o "mercado ainda não tem segurança total porque ainda não foram anunciadas medidas concretas".