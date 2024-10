DF e Maranhão têm as maiores altas de despesas correntes até o 3º bimestre, diz Tesouro

O Distrito Federal e o Maranhão apresentaram os maiores crescimentos de suas despesas correntes até o 3º bimestre do ano na comparação com o mesmo período de 2023. Os avanços foram de 24% e 22%, respectivamente. Já Goiás (4%) e Rio Grande do Sul (6%) registraram os menores índices no período.

Os apontamentos são do Tesouro Nacional, que divulgou nesta quarta-feira, 16, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária em Foco dos Estados + DF do 3º bimestre de 2024.

Na mesma base de comparação, que considera de janeiro a junho, todos os Estados apresentaram elevação em suas receitas correntes realizadas, com as maiores altas no Maranhão (36%) e Bahia (24%).