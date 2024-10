Com corte de gastos, Governo estuda mudanças no FGTS e seguro-desemprego

De acordo com a apuração, além de oneroso para os cofres da União, a avaliação é que a sobreposição de benefícios acaba desestimulando a permanência no emprego

Com a elaboração do pacote de medidas de corte de gastos, preparado pelo Ministério da Fazenda e do Planejamento, o Governo Federal está estudando implementar mudanças na multa de 40% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e no seguro-desemprego.



A informação é do jornal O Globo. De acordo com a apuração, além de oneroso para os cofres da União, a avaliação é que a sobreposição de benefícios acaba desestimulando a permanência no emprego, principalmente quando o mercado de trabalho está aquecido.

Conforme explicado pela ministra do Planejamento na última terça-feira, 15, apenas uma das medidas, caso seja aprovada pelo Congresso, resultará em economia de R$ 20 bilhões por ano. Ela, no entanto, não informou qual medida de revisão de gastos seria essa.