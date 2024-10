Capitalização deve arrecadar valor recorde R$ 32 bi no ano, projeta FenaCap

O mercado de capitalização deve atingir arrecadação da ordem de R$ 32 bilhões em 2024, de acordo com a Federação Nacional de Capitalização (FenaCap). Nos sete primeiros meses do ano, o setor arrecadou R$ 17,9 bilhões, volume 6% maior que o do mesmo período do ano passado.

"Estamos estimando chegar a uns R$ 32 bilhões, o que vai ser recorde no ano", disse o presidente da FenaCap, Denis Morais, em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira. Neste ano, o setor chegou a R$ 40 bilhões em reservas técnicas.

A maior parte da arrecadação até julho, ou R$ 13 bilhões, foram nos títulos tradicionais. Outros R$ 1,9 bilhão foram arrecadados em títulos que são utilizados como instrumentos de garantia em determinadas operações. Este é um filão em que o setor tem investido, para atingir novos públicos.