Bolsas da Europa operam mistas, com queda de techs e luxo e Londres favorecida por CPI benigno

São Paulo, 16/10/2024 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quarta-feira, em meio à queda de ações de tecnologia e do setor de bens de luxo, após resultados decepcionantes da holandesa ASML e da francesa LVMH, e com a de Londres favorecida por dados benignos de inflação do Reino Unido.

Ontem, a ASML - fabricante holandesa de equipamentos para produção de semicondutores - divulgou balanço trimestral desanimador e seu CEO disse que embora a demanda por inteligência artificial (IA) permaneça forte, outros segmentos do mercado de semicondutores estão demorando mais para se recuperar. No horário acima, a ASML caía 3,7% em Amsterdã, depois de tombar quase 16% no pregão anterior.

O alerta da ASML pesou ontem em Wall Street e prejudicou também os mercados asiáticos hoje.

Já a LVMH decepcionou com seus últimos números de receita. Em Paris, a gigante francesa de artigos de luxo do mundo tinha queda de 2,7%, pressionando concorrentes do setor como Kering (-0,5%) e Hermès (-0,7%).