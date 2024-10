Alcoa tem lucro por ação acima da expectiva no 3º tri e amplia produção de alumínio

A Alcoa Corporation apresentou lucro líquido de US$ 90 milhões no terceiro trimestre de 2024, uma alta em relação ao prejuízo de US$ 168 milhões registrados em igual período do ano anterior. O lucro por ação ajustado ficou acima das projeções da FactSet (US$ 0,25), a US$ 0,57.

A receita da empresa foi de US$ 2,9 bilhões, levemente abaixo da expectativa dos analistas de US$ 2,967 bilhões.

A produção de alumina diminuiu 13% em comparação com o terceiro trimestre de 2023, e 4% em relação ao segundo trimestre deste ano.