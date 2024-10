Tebet: ideia é após 2º turno conversar com Lula sobre medidas de gastos e depois com Congresso

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta terça-feira, 15, que a proposta da equipe econômica é de levar a agenda de revisão de gastos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o segundo turno das eleições municipais. Posteriormente, o governo discutirá o "máximo de medidas possível" junto ao Congresso Nacional ainda este ano.

"Nós temos que trabalhar com a política brasileira, nós temos que trabalhar com o diálogo com o Congresso Nacional. Então, a ideia é colocar o máximo possível de medidas ainda este ano, dentro daquilo que a gente saiba que é possível votar e ou começar a discussão e terminar no primeiro semestre do ano que vem, para depois ter um segundo pacote de medidas estruturais", disse à imprensa após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Tebet explicou que a equipe econômica já realizou um primeiro filtro nas medidas de gastos apresentadas pelos técnicos, retirando as propostas que geraram discordância e fazendo um "ajuste fino" naquelas que precisam de alterações. "Agora, tanto o ministro Haddad quanto eu já autorizamos a equipe econômica a colocar no papel; agora, a colocar os textos legais dentro das medidas que foram aprovadas por nós", disse, ao reforçar que há um "otimismo" com essa agenda.