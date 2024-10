STF tem maioria favorável à União em disputa sobre créditos da 'tese do século'

Até o momento, há seis votos para reconhecer a repercussão geral do tema e definir uma tese que vai servir de norte para o julgamento da controvérsia em toda a Justiça

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem maioria para autorizar a União a ajuizar ações rescisórias (usadas para cancelar sentenças com trânsito em julgado) contra decisões que autorizaram contribuintes a aplicar a "tese do século" a períodos anteriores a 2017.

Ficou conhecida como "tese do século" a decisão do Supremo que excluiu o ICMS da base do PIS/Cofins, em derrota bilionária para a União.

