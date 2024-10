PPSA: partilha bate novo recorde para União, com 89 mil bpd de petróleo em agosto

A produção de petróleo da União alcançou volume recorde de 89 mil barris de petróleo por dia (bpd) em agosto, referente aos oito contratos de partilha - com 84,29 mil bpd - e aos Acordos de Individualização da Produção (AIPs) das áreas não contratadas de Tupi e Atapu - com 5,14 mil bpd -, informou a Pré-sal Petróleo (PPSA).

O resultado cresce pelo quarto mês consecutivo e é cerca de 4% maior do que em julho, devido ao retorno da operação da plataforma P-74 ao campo de Búzios, após parada para manutenção. Com o novo recorde, a União se consolida como a sexta maior produtora de petróleo do País, disse em nota a diretora Técnica e presidente interina da estatal, Tabita Loureiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em agosto, a União teve direito a uma produção de gás natural de 182 mil metros cúbicos (m³) por dia, 3,8% maior do que o resultado de julho. Os dados fazem parte do Boletim Mensal da Produção, divulgado nesta terça-feira, 15, pela PPSA.